На месте H&M в России появятся магазины брендов Lime, Zarina и Love Republic

Сроки открытия определяются состоянием помещения, а также тем, сдается ли все помещение или его делят под нескольких арендаторов.

Магазины H&M в России заменят точки отечественных и ряда иных брендов, сказала ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Так, речь идёт о брендах российской Melon Fashion Group, Lime, «Снежной королеве», турецком бренде Koton.

Сроки открытия определяются состоянием помещения, а также тем, сдается ли все помещение или его делят под нескольких арендаторов. Помимо этого, бренды обычно хотят открываться с новой коллекцией, а не во время распродаж декабря—февраля.

Прежде региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева сообщала, что новые магазины на месте H&M могут начать открываться в РФ в основном в середине весны следующего года.