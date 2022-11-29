На месте H&M в России появятся магазины брендов Lime, Zarina и Love Republic

Автор: Александр Селиванов
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Сроки открытия определяются состоянием помещения, а также тем, сдается ли все помещение или его делят под нескольких арендаторов.

Магазины H&M в России заменят точки отечественных и ряда иных брендов, сказала ТАСС директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. Так, речь идёт о брендах российской Melon Fashion Group, Lime, «Снежной королеве», турецком бренде Koton.

Сроки открытия определяются состоянием помещения, а также тем, сдается ли все помещение или его делят под нескольких арендаторов. Помимо этого, бренды обычно хотят открываться с новой коллекцией, а не во время распродаж декабря—февраля.

Прежде региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева сообщала, что новые магазины на месте H&M могут начать открываться в РФ в основном в середине весны следующего года.

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17.11.2022 2838
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