Электричка из Петербурга насмерть сбила мужчину

Трагедия произошла вечером 28 ноября на перегоне между станциями Дачное — Ульянка.
По предварительным данным, 41-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте и угодил под поезд, который ехал с Балтийского вокзала на станцию Ораниенбаум. Полученные травмы оказались смертельными.
Причины и обстоятельств произошедшего выясняют полицейские, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.
Вам будет интересно
Суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в торговле наркотиками в Петербурге и Ленобласти. Им вменяют оборот наркотиков в крупном...
25.11.2022 196