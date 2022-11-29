Электричка из Петербурга насмерть сбила мужчину

Трагедия произошла вечером 28 ноября на перегоне между станциями Дачное — Ульянка.

По предварительным данным, 41-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте и угодил под поезд, который ехал с Балтийского вокзала на станцию Ораниенбаум. Полученные травмы оказались смертельными.

Причины и обстоятельств произошедшего выясняют полицейские, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.