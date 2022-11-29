Электричка из Петербурга насмерть сбила мужчину

Автор: Гузель Галимова
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Трагедия произошла вечером 28 ноября на перегоне между станциями Дачное — Ульянка.

По предварительным данным, 41-летний петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте и угодил под поезд, который ехал с Балтийского вокзала на станцию Ораниенбаум. Полученные травмы оказались смертельными.

Причины и обстоятельств произошедшего выясняют полицейские, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО.

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25.11.2022 196
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