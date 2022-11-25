Суд избрал меру пресечения трем сотрудникам полиции, обвиняемым в торговле наркотиками в Петербурге и Ленобласти.
Им вменяют оборот наркотиков в крупном и особо крупном размере. По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, запретным торговали сотрудники органов внутренних дел и двое гражданских. Все задержаны.
По данным следствия, наркотики сбывали через «закладки» в Ленобласти и Петербурге. Дома у подозреваемых найдено более 340 граммов наркотика, а также предметы для фасовки и употребления.
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23.11.2022 120