Свыше 32 тыс. школьников из Ленобласти поучаствовали в олимпиаде «Безопасные дороги»

Автор: Анастасия Щербакова
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Тест показал, насколько хорошо ребята знают ПДД.

Всероссийская олимпиада прошла в формате онлайн с 1 по 27 ноября. Школьникам предстояло ответить на вопросы, связанные с поведением на дороге пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей самокатов.

Всего в ней поучаствовали 4,5 млн учащихся с первого по девятый класс по всей стране. Учеников наградили памятными сертификатами, грамотами и дипломами победителей.

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29.11.2022 36
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