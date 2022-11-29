Свыше 32 тыс. школьников из Ленобласти поучаствовали в олимпиаде «Безопасные дороги»

Тест показал, насколько хорошо ребята знают ПДД.

Всероссийская олимпиада прошла в формате онлайн с 1 по 27 ноября. Школьникам предстояло ответить на вопросы, связанные с поведением на дороге пешеходов, пассажиров, велосипедистов и водителей самокатов.

Всего в ней поучаствовали 4,5 млн учащихся с первого по девятый класс по всей стране. Учеников наградили памятными сертификатами, грамотами и дипломами победителей.