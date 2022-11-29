В Минтруд предложили включить самозанятых россиян в модель добровольного страхования

Сейчас в таких программах могут участвовать только индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и прочие.
Как пишет «Объясняем.рф», Минтруд предложил включить самозанятых в модель добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности.
Выплаты можно будет получить в случае:
• болезни,
• травмы и протезирования,
• карантина,
• процедуры ЭКО,
• ухода за заболевшими членами семьи, в том числе за ребёнком,
• лечения в санатории.
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27.07.2022 277