В Минтруд предложили включить самозанятых россиян в модель добровольного страхования

Сейчас в таких программах могут участвовать только индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и прочие.

Как пишет «Объясняем.рф», Минтруд предложил включить самозанятых в модель добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности.

Выплаты можно будет получить в случае:

• болезни,

• травмы и протезирования,

• карантина,

• процедуры ЭКО,

• ухода за заболевшими членами семьи, в том числе за ребёнком,

• лечения в санатории.