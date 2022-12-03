Экономист рассказала, от каких платежей по ЖКХ можно отказаться

Жильцы могут отказаться от ряда дополнительных услуг, которые предоставляет управляющая компания. От каких именно, рассказала РИА Новости профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, отказаться от оплаты воды, водоотведения, вывоз мусора, отопления, электричества и газа нельзя. Однако жильцы могут исключить из платежной квитанции дополнительные услуги, таких как телевидение и радио, страхование жилого помещения, диспетчер, консьерж, видеонаблюдение в подъездах.

Отказаться от неактуальных предложений управляющей компании можно согласно российскому законодательству.