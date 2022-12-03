В Ломоносовском районе для родителей и жен мобилизованных организовали медосмотры

Автор: Гузель Галимова
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В субботу, 3 декабря, в Ломоносовском районе Ленобласти были организованы медицинские осмотры для родителей и жен мобилизованных граждан.

Консультации врачей получили уже более 60 человек. За один день они смогли попасть на прием к сразу нескольким специалистам: терапевту, гинекологу, хирургу, неврологу и психологу.  А также сделать УЗИ, ЭКГ, флюорографию и сдать на анализы кровь.

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В Ломоносовском районе для родителей и жен мобилизованных организовали медосмотры мобилизованные, мобилизация, медосмотры, медицинские осмотры, Ломоносовский район, Ленобласть
Фото: правительство Ленобласти

В ближайшее время такая практика будет реализована и в других районах Ленобласти.

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