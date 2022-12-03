В Ломоносовском районе для родителей и жен мобилизованных организовали медосмотры

В субботу, 3 декабря, в Ломоносовском районе Ленобласти были организованы медицинские осмотры для родителей и жен мобилизованных граждан.

Консультации врачей получили уже более 60 человек. За один день они смогли попасть на прием к сразу нескольким специалистам: терапевту, гинекологу, хирургу, неврологу и психологу. А также сделать УЗИ, ЭКГ, флюорографию и сдать на анализы кровь.

Фото: правительство Ленобласти

В ближайшее время такая практика будет реализована и в других районах Ленобласти.