В Ленобласти начали действовать льготы для семей участников СВО

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом в своем tg-канале сообщил Александр Дрозденко.

Детям военнослужащих положено:

  • внеочередное место в детском саду;
  • преимущество при зачислении в учреждения среднего профессионального образования;
  • внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
  • внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;
  • бесплатное питание в школах, учреждениях среднего профессионального образования;
  • 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;
  • 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня;
  • стипендия 5 тысяч рублей — обучающимся по программе среднего профессионального образования;
  • стипендия 8 тысяч рублей — обучающимся в вузах.

Семьям мобилизованных:

  • ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;
  • льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.
Вам будет интересно
Семьи мобилизованных могут оформить льготы на проезд в МФЦ Ленобласти
Право на льготный проезд имеют члены семей мобилизованных граждан, призванных на военную службу с территории Ленинградской области. Эта мера социальной поддержки...
31.10.2022 141
Автор