В Ленобласти начали действовать льготы для семей участников СВО

В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом в своем tg-канале сообщил Александр Дрозденко.
Детям военнослужащих положено:
- внеочередное место в детском саду;
- преимущество при зачислении в учреждения среднего профессионального образования;
- внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
- внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;
- бесплатное питание в школах, учреждениях среднего профессионального образования;
- 100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;
- 75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня;
- стипендия 5 тысяч рублей — обучающимся по программе среднего профессионального образования;
- стипендия 8 тысяч рублей — обучающимся в вузах.
Семьям мобилизованных:
- ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;
- льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.
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31.10.2022 141