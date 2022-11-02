В Ленобласти начали действовать льготы для семей участников СВО

В Ленобласти вступил в действие пакет льгот для семей военнослужащих и добровольцев, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом в своем tg-канале сообщил Александр Дрозденко.

Детям военнослужащих положено:

внеочередное место в детском саду;

преимущество при зачислении в учреждения среднего профессионального образования;

внеочередное право на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;

внеочередное обеспечение местом в группе продлённого дня в школах;

бесплатное питание в школах, учреждениях среднего профессионального образования;

100% оплаты путевок в оздоровительные лагеря;

75% оплаты посещения детского сада, освобождение от платы за группы продленного дня;

стипендия 5 тысяч рублей — обучающимся по программе среднего профессионального образования;

стипендия 8 тысяч рублей — обучающимся в вузах.

Семьям мобилизованных:

ежемесячная денежная компенсация части расходов на оплату жилого помещения и коммунальные услуг;

льготный проезд на региональных автобусных маршрутах.