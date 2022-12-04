Григорий Лепс ушел со своего концерта в Петербурге: на пути к кулисам он разбил микрофон и очки

Момент приступа ярости музыканта попал на видео.
Видео публикует портал Mash на Мойке. Выступая в ледовом дворце 2 декабря, Лепс неожиданно перестал петь. Уже через мгновенье артист шел к кулисам, разбив по пути микрофон о сцену и выкинув очки.
В соцсетях Григорий Лепс объяснил свое поведение проблемами со здоровьем.
Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны! Спасибо огромное всем и каждому за такой безумно тёплый приём, — извинился музыкант в своем Телеграм.