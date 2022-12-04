Григорий Лепс ушел со своего концерта в Петербурге: на пути к кулисам он разбил микрофон и очки

Момент приступа ярости музыканта попал на видео.

Видео публикует портал Mash на Мойке. Выступая в ледовом дворце 2 декабря, Лепс неожиданно перестал петь. Уже через мгновенье артист шел к кулисам, разбив по пути микрофон о сцену и выкинув очки.

В соцсетях Григорий Лепс объяснил свое поведение проблемами со здоровьем.