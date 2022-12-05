29 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Ленобласти за последние сутки

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 29 человек. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на 5 декабря.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Янино-1 (+2), Романовка (+6), Ириновка (+1), д. Углово (+1), Рахья (+2).
- Выборгский район: Выборг (+1), Первомайское (+2), Каменногорск (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2).
- Лужский район: Луга (+1), Дзержинского (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+1), Курба (+1).
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07.11.2022 354