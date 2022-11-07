Детские новогодние праздники в Ленобласти пройдут без ограничений

Детские новогодние праздники в Ленобласти состоятся во всех образовательных учреждениях.

К тому же новогодние утренники в детских садах будут открыты для посещения родителями. Александр Дрозденко уже дал поручение комитету по образованию довести соответствующие рекомендации до всех районных администраций и учреждений образования.

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Ранее власти Ленобласти отменили все массовые развлекательные мероприятия, в том числе и новогодние корпоративы. А также минимизировали траты на новогоднее украшение населенных пунктов.