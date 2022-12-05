Кудрин станет советником по корпоративному развитию «Яндекса»

Кудрин отметил, что одной из основных его задач станет помощь в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса».
Алексей Кудрин сообщил в Telegram о принятии от «Яндекса» предложения стать советником по корпоративному развитию. По утверждению Кудрина, также он будет участвовать в работе над корпоративной структурой нового холдинга.
Кудрин отметил, что одной из основных его задач станет помощь в сохранении уникальной управленческой и технологической культуры «Яндекса». Это делается для того, чтобы компания продолжила быть независимой и лучшей в сфере ИТ в России.
На прошлой неделе Совфед досрочно освободил Алексея Кудрина от должности главы Счётной палаты.
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