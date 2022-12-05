Лишь один регион перешел к расчету тарифов на электричество по объемам потребления

Власти Кемеровской области решились перейти на новый принцип расчета тарифов на электричество и стали единственными в стране, кто начал работать по “антимайнинговой” схеме.

По данным журналистов издания «Коммерсант», даже инициатор изменений, соседняя Иркутская область, в конечном итоге отказалась от нововведений.

Механизм вызвал неприятие у администраций 99% российских субъектов из-за сомнительных политических выгод и неопределенной экономической выгоде, уточнили эксперты.

С 1 декабря 2022 года кемеровчане будут платить, исходя из базовой стоимости потребления электроэнергии из расчета 400 кВт*ч в месяц на одно домохозяйство.

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Цена одного кВт*ч для сельских жителей и квартир с электроплитами составит 3,01 руб., а для жителей городов с газовыми печами 4,31 руб. Чем больше домохозяйство тратит энергии, тем выше стоимость за один кВт*ч.

Например, при расходе 400-650 кВт*ч в месяц придется заплатить от 4,95 до 7,07 руб. При расходе электричества свыше 650 кВт*ч ценник достигнет отметки 6,07-8,68 руб.