Завод IKEA в Ленобласти могут продать к Новому году

Завод «ИКЕА Индастри Тихвин» в Ленобласти могут продать к Новому году. По предварительным оценкам, сделка обойдется минимум в 10 млрд рублей.

Сейчас проводится дебрендиг. Работникам в течение двух месяцев предстоит удалять с оборудования, с товаров и с вывесок слова IKEA, и все, что связано с данным брендом, пишет tg-канал «BRIEF Петербург».

В конце октября огромную надпись IKEA закрасили на стене ТЦ «МЕГА Дыбенко».

Напомним, о своем уходе IKEA еще летом. Недавно компания начала заниматься поиском потенциальных покупателей для продажи своих активов в стране.