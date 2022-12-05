Пункты по сбору новогодних елок откроют в Петербурге и Ленобласти в январе

Традиционная акция «Ёлки, палки и щепа» по сбору и переработке новогодних деревьев в Петербурге и Ленобласти пройдет в январе 2023 года.

В двух регионах откроют не менее 50 пунктов сборов елок, пихт и сосен. Собранные хвойные измельчат в щепу и передадут в конюшни, приюты и питомники для животных на подстилку и подкормку.

Сейчас решается количество будущих точек сбора хвойных. Уже заявились организаторы добровольческих акций из Гатчинского, Кингисеппского, Киришского и Сосновоборского Ленобласти. Об этом рассказали в комитете по обращению с отходами.

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За семь лет действия акции «Ёлки, палки и щепа» было собрано 29 000 хвойных деревьев в Петербурге и Ленобласти. В прошлом году горожане принесли рекордное число деревьев— 13 тысяч. Дробленая щепа отправилась в центры и приюты для животных на подстилку.