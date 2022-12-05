К желающим заготовить валежник в лесах Ленобласти выдвинули особые требования

Так постановили 5 декабря депутаты на очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, изменения в областной закон Ленинградской области от 13 ноября 2007 года № 160-оз «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд» были разработаны по инициативе Губернатора Ленобласти.

Согласно действующей редакции статьи 3-1 данного закона граждане, осуществляющие заготовку валежника для собственных нужд, могут использовать инструменты (топоры, сучкорезы, ручные, бензомоторные, аккумуляторные цепные пилы и другие инструменты) в целях раскряжевки (поперечного деления) стволов деревьев, а также для отделения сучьев и ветвей. Кроме того, для вывоза валежника из леса граждане могут использовать ручные устройства, предназначенные для транспортировки грузов (тачки, тележки и иные устройства), а также транспортные средства.

В соответствии с действующим ФЗ заготовка валежника осуществляется свободно, то есть не требует получения каких-либо правоустанавливающих документов. Вместе с тем Лесным кодексом РФ установлен запрет на пребывание в лесах с определенными инструментами и (или) машинами, предназначенными для рубки леса и транспортировки древесины, если у лица отсутствуют законные основания для осуществления рубки. Перечень таких инструментов и машин установлен Правительством РФ, в него включены лесозаготовительные машины (харвестеры), лесопогрузчики, колесные тракторы, бульдозеры и т.д.

Для нахождения в лесу с такими машинами и (или) инструментами требуется документ, подтверждающий право на осуществление заготовки древесины (договор аренды лесного участка, договор купли-продажи лесных насаждений).

В целях предупреждения возникновения спорных ситуаций в процессе заготовки валежника законопроектом предлагается внести изменение в статью 3-1 областного закона № 160-оз, установив, что использование гражданами инструментов для заготовки валежника, а также транспортных средств для вывоза его из леса должно осуществляться при условии соблюдения указанного выше требования, установленного Лесным кодексом РФ.

Законопроект был принят во втором и третьем чтениях.