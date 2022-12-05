Диетолог назвала лучшие продукты для ощущения спокойствия

По словам эксперта, в них должно содержаться много магния.

В нашей жизни предостаточно стресса. И если способа полностью избежать его нет, можно хотя бы нивелировать его последствия.

Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на telegram-канал диетолога Лизы Афинской, частые стрессы и физические нагрузки приводят к дефициту магния в организме человека. Восполнить этот дефицит помогут такие продукты, как семена льна, горький шоколад, банан, гречка и запеченный картофель.