Диетолог назвала лучшие продукты для ощущения спокойствия

По словам эксперта, в них должно содержаться много магния.
В нашей жизни предостаточно стресса. И если способа полностью избежать его нет, можно хотя бы нивелировать его последствия.
Как пишет «Доктор Питер» со ссылкой на telegram-канал диетолога Лизы Афинской, частые стрессы и физические нагрузки приводят к дефициту магния в организме человека. Восполнить этот дефицит помогут такие продукты, как семена льна, горький шоколад, банан, гречка и запеченный картофель.
Вам будет интересно
При назначении единого пособия будет учитываться не только доход семьи, но и ее состав. Как пишет Госуслуги в своем Телеграм-канале 5...
05.12.2022 37