Названы главные ошибки владельцев банковских карт

По словам эксперта, их всего три.

Как отмечает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексея Гусева, зачастую люди под воздействием уговоров сообщают пин-код непроверенным лицам, что делать категорически нельзя.

Также многие склонны совершать покупки на мошеннических сайтах. И третья ошибка — передача карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.