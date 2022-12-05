Названы главные ошибки владельцев банковских карт

Автор: Анастасия Щербакова
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По словам эксперта, их всего три.

Как отмечает агентство «Прайм» со ссылкой на доцента Института мировой экономики и бизнеса РУДН Алексея Гусева, зачастую люди под воздействием уговоров сообщают пин-код непроверенным лицам, что делать категорически нельзя.

Также многие склонны совершать покупки на мошеннических сайтах. И третья ошибка — передача карты для оплаты через pos-терминал в чужие руки.

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05.12.2022 37
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