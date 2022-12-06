Названы самые мистические города России

Названы пять самых мистических городов России для любителей острых ощущений. Подборку составили эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, сообщает РИА Новости.

Город Кыштым Челябинской области, который известен уникальной мраморной пещерой. По одной из легенд, ведьма Липиниха захотела разлучить любящую пару жителей Сугомака и Есказу. На мраморной горе колдунья обернулась красавицей и прельщала юношу. Однако тот решил проучить Липиниху и кинул в злодейку большую глыбу. На месте, где сидела ведьма, и образовалась Сугомакская пещера.

Город Молога был затоплен в середине прошлого века. В 1930-х годах, когда реализовывались планы по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ. Ради увеличения мощности ГЭС древний купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, было решено затопить, а жителей — выселить. Однако ходят слухи, что несколько стариков пропали без вести. По легенде, они утонули вместе со своими домами. Летом, когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, он словно «всплывает» и становятся видны его очертания.

Вам будет интересно Опубликован декабрьский календарь «клевых дней» для рыбалки на территории Ленобласти Зимой очень важно правильно выбрать место для рыбалки. В мелких закрытых водоемах с обильной травяной растительностью рыбалка менее удачна. В небольших... 06.12.2022 54

Городец Нижегородской области — один из древнейших городов России, и за более чем 800-летнюю историю вокруг него выросло множество легенд. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Говорят, в особенно холодные декабрьские дни их призраки выходят из вала. Есть в городе и поверье о храме, ушедшем от осквернения захватчиками на дно озера.

Торопец — самый древний город Тверской области, первые упоминания о котором относятся к 1074 году. Одна из легенд гласит, что здесь венчался князь Александр Невский, а после церемонии посадил в центре города дуб. Также говорят, что Наполеон спрятал здесь несколько бочек с золотом на торопецкой земле. По другой легенде, город богат сокровищами затонувших судов – стругов, следовавших по пути «из варяг в греки».

Невьянск. В рейтинг он попал благодаря многочисленным слухам, связанным с наклонной башней Демидовых, которая была построена в первой половине XVIII века. Существует легенда, что по указанию заказчика с нее сбросили зодчего, чтобы он не мог воплотить проект дважды. Также туристов привлекают рассказы о слуховой комнате на шестом этаже сооружения: находясь в одном ее углу, можно услышать, о чем шепотом говорят в противоположном.