В ВТБ сообщили, что банк подвергается крупной DDoS-атаке из-за рубежа

Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства.

ВТБ подвергается беспрецедентной DDoS-атаке из-за рубежа, системы банка работают штатно, но из-за мер по отражению кибератаки могут происходить временные затруднения в работе «ВТБ Онлайн», пояснили, по сообщению РИА Новости, в пресс-службе кредитной организации. Озвучено, что атака стала крупнейшей за все время работы банка.

Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства. В банке извинились за возможные случаи временных проблем в работе приложений.

Анализ DDoS-атаки говорит о том, что она спланирована и широкомасштабна, а цель — неудобства для клиентов за счёт затруднения работы банковских сервисов. Большинство запросов к сервисам организации в рамках атаки сгенерированы с иностранных сегментов Сети, но фиксируются факты наличия вредоносного трафика и с российских IP-адресов.