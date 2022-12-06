Финляндия увеличила импорт никеля из России на 60 процентов

Эксперты поясняют, что республика ежемесячно закупает российский никель на сумму более 160 миллионов евро.

В текущем году импорт российского никеля в Финляндию вырос на 60%, сообщает телеканал Yle.

Эксперты поясняют, что республика ежемесячно закупает российский никель на сумму более 160 миллионов евро, причем на данный металл приходится две трети всего импорта из России в Финляндию.

Генеральный директор Nornickel Harjavalta Йони Палоярви отметил, что предприятие продолжает работу в полном объеме. В частности, на фабрике в городе Харьявалта на текущий момент работает не менее 500 человек.