Поддельная Coca-Cola или фальшивый подарок к Новому Году: фальсификат заполонил прилавки отечественных магазинов

Фальсификат всеми любимого санкционного напитка заполонил прилавки отечественных магазинов.
В Москве такой товар нашли в двух супермаркетах — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых.
Как сообщается в источнике, бутылка в точности имитирует оригинал.
Вместе с тем на этикетке указано, что напитки выпущены «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».
Связавшись с российским подразделением «Колы» выяснилось, что бренд разливает только линейку «Добрых» газировок, а на прилавках — контрафакт. Приобретать такой продукт не рекомендуется.
Видео публикует Mash.