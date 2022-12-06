Поддельная Coca-Cola или фальшивый подарок к Новому Году: фальсификат заполонил прилавки отечественных магазинов

Фальсификат всеми любимого санкционного напитка заполонил прилавки отечественных магазинов.

В Москве такой товар нашли в двух супермаркетах — на Варшавском шоссе и проезде Черепановых.

Как сообщается в источнике, бутылка в точности имитирует оригинал.

Вместе с тем на этикетке указано, что напитки выпущены «с разрешения The Coca-Cola Company» российским ботлером компании — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия».

Связавшись с российским подразделением «Колы» выяснилось, что бренд разливает только линейку «Добрых» газировок, а на прилавках — контрафакт. Приобретать такой продукт не рекомендуется.

Видео публикует Mash.