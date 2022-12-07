Россияне 8 декабря смогут увидеть затмение Марса Луной

Россияне смогут увидеть в четверг, 8 декабря, затмение Марса Луной. Оно совпадет с полнолунием и противостоянием Красной планеты.
Как сообщили в Московском планетарии, полная Луна затмит Красную планету, в то время когда Марс и Земля станут на одну линию с Солнцем. Это явление в астрономии носит название противостоянием Марса. В четверг эта планеты окажется в данной точке в 08:35 (мск) и будет находиться от Земли в 82 миллионах километрах.
Три явления произойдут почти в одно время – в период с 07:00 до 09:00 (мск). По словам ученых, противостояние Марса происходит один раз в два года, передает ТАСС.
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