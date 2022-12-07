В Ленобласти возобновила работу «Русско-Высоцкая птицефабрика»

«Русско-Высоцкая птицефабрика» в Ленинградской области возобновляет работу.
Производство запустили после смены собственника. Инженерная служба и сотрудники инкубатора уже готовы к работе.
Как рассказал зампред правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко, туда уже завезли инкубационные яйца. Через 21 день появятся новые цыплята и начнется новый цикл работы птицефабрики.
Также через 20 дней начнет работать откормочный цех. В этот момент к работе приступят все службы птицефабрики.
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