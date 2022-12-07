В Меньково во время пожара в квартире погибла женщина

Автор: Гузель Галимова
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Минувшей ночью в Гатчинском районе Ленобласти горела квартира в одном из домов в деревне Меньково.

Огонь охватил 17 квадратных метров. На месте работали восемь спасателей. По маршевой лестнице были эвакуированы 10 человек, двоих госпитализировали. Пожар ликвидировали через час.

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Фото: 78.ru

После тушения пожарные обнаружили труп женщины, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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