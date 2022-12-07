В Меньково во время пожара в квартире погибла женщина

Минувшей ночью в Гатчинском районе Ленобласти горела квартира в одном из домов в деревне Меньково.

Огонь охватил 17 квадратных метров. На месте работали восемь спасателей. По маршевой лестнице были эвакуированы 10 человек, двоих госпитализировали. Пожар ликвидировали через час.

После тушения пожарные обнаружили труп женщины, сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ленобласти. Выясняются все обстоятельства произошедшего.