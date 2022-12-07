В сети участились слухи о якобы проведении второй частичной мобилизации в стране.

Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, распространение слухов об очередном призыве резервистов является провокациями, чтобы создать тревожное состояние у граждан.

Поразительно, но я по согласованию с министерством обороны объявил о том, что 17 октября мобилизация в Москве закончена, мы отзываем повестки, в ответ услышал, что это все фигня, вранье, это они нас обманывают и так далее. И эта тема, связанная с тем, что это все неправда, что продолжают мобилизовать, что будет вторая волна, она постоянно дрожит. Я считаю, что это делают намеренно, мне кажется, что это делается в провокационных целях, чтобы создать у населения тревожное состояние, чтобы люди разбегались из страны, прятались , — сказал Собянин в интервью ТВЦ.