В Общественной палате Ленобласти подвели итоги работы за 2022 год

Участники заседания рассмотрели вопросы международных отношений в современной геополитической обстановке, подвели итоги за текущий год и проработали план работы на следующий год.
Так, вице-губернатор по внутренней политике Ленобласти Анна Данилюк в ходе заседания отметила, что благодаря деятельности Общественной палаты удается снизить информационную тревожность в обществе путём прямого диалога с людьми, активному взаимодействию с некоммерческим сектором и работе муниципальных палат в регионе.
Два основных направления, по которым велась наиболее активная работа в этом году и продолжится в следующем – патриотическое и сохранение социальной и экономической стабильности в стране и регионе. Речь идет о совершенствовании подходов к патриотическому воспитанию детей и молодежи, выстраивании механизмов доведения до жителей достоверной информации, взаимодействии различных институтов гражданского общества по вопросам организации помощи вынужденным переселенцам, нашим бойцам и членам их семей. Особое внимание уделяется поддержке отечественного производителя товаров и услуг, развитию социальной сферы, некоммерческого сектора и вовлечение НКО на рынок оказания соцуслуг.
Ленинградская область продолжает активно сотрудничать и оказывать поддержку своему подшефному городу Енакиево. В течение года были установлены связи с Енакиево не только на государственном, но и на муниципальном уровнях. Местные власти совместно прорабатывают конкретные решения по инфраструктурным, социальным и социально-значимым вопросам.