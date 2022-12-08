Путин: сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации

Сейчас нет необходимости в дополнительной мобилизации в России, заявил президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ.

«Разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет никакой», — пояснил Путин.

По его словам, сейчас из 300 тысяч россиян, ранее призванных в рамках частичной мобилизации, 150 тысяч находится в зоне проведения спецоперации в группировке. Из них 77 тысяч — непосредственно в боевых подразделениях. Вторая половина всех мобилизованных до сих пор остается на полигонах или в учебных центрах Министерства обороны.