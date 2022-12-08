Сбербанк опубликовал сокращенные результаты по РПБУ за 11 месяцев

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ по итогам 11 месяцев 2022 года. Показатели рассчитаны по внутренней методике банка.

Чистая прибыль Сбербанка в ноябре выросла на 22,7% в годовом выражении и составила 124,7 млрд руб. За 11 месяцев чистая прибыль составила 174.8 млрд руб. Отмечается, что такие результаты Сбер получил без использования различных послаблений Банка России.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«В ноябре мы заработали 124.7 млрд рублей чистой прибыли, что сопоставимо с результатами предыдущего месяца. Наш кредитный портфель прибавил 1.4% за ноябрь и превысил 30 трлн рублей. Всего по итогам 11 месяцев чистая прибыль Сбера составила 174.8 млрд рублей. Весомый вклад в результаты внесла наша традиционная акция Зелёный день, приуроченная ко Дню рождения Сбера. Она всегда пользуется большим спросом у клиентов, а в этом году рост продаж розничных и корпоративных продуктов превысил показатели 2021 года».

Как отмечает банк, в ноябре стоимость риска выросла на 0,8%. С начала года организация создала «существенный объем резервов в связи с реализовавшимися рисками». Чистый процентный доход вырос на 12,8% в ноябре и на 3,7% за 11 месяцев. Операционные расходы в январе—ноябре сокращены на 3,9%, до 589,8 млрд руб.

Количество розничных клиентов достигло 106.4 млн человек, а юридических лиц — превышает 3 млн компаний. Розничный кредитный портфель в ноябре прибавил 1.8%, а с начала года вырос на 11% до 11.8 трлн руб. Драйвером роста выступали ипотечные кредиты и кредитные карты.

С начала года выдано уже более 2.1 трлн руб. ипотечных кредитов.

Также увеличилось количество пользователей подписок СберПрайм (на 0.3 млн за месяц или на 1.1 млн с начала года и достигло 5.4 млн) и участников программы лояльности СберСпасибо (на 0.8 млн за месяц и на 8.9 млн с начала года до 65.4 млн пользователей).

В ноябре Сбер одержал победу в номинации «Лучший цифровой ипотечный сервис» по итогам исследования агентства Frank RG. А также третий год подряд Сбер занимает третье место в рейтинге 150 крупнейших эквайеров планеты по версии The Nilson Report.