Сергей Бебенин исполнит желание мальчика из ДНР

Ребёнок получит подарок от председателя ЗакСа Ленобласти.

Как стало известно редакции ivbg.ru, в рамках новогодней акции «Елка желаний» Бебенин снял шарик с ели в Совете Федерации. Теперь он порадует 12-летнего подростка из Донецкой Народной Республики покупкой внешнего жёсткого диска.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит уже пятый год. Граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.