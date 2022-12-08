Сергей Бебенин исполнит желание мальчика из ДНР

Автор: Анастасия Щербакова
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Ребёнок получит подарок от председателя ЗакСа Ленобласти.

Как стало известно редакции ivbg.ru, в рамках новогодней акции «Елка желаний» Бебенин снял шарик с ели в Совете Федерации. Теперь он порадует 12-летнего подростка из Донецкой Народной Республики покупкой внешнего жёсткого диска.

Сергей Бебенин исполнит желание мальчика из ДНР Сергей Бебенин, елка желаний, днр
Сергей Бебенин исполнит желание мальчика из ДНР Сергей Бебенин, елка желаний, днр

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» от президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит уже пятый год. Граждане, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.

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Сергей Бебенин исполнит желание мальчика из ДНР Сергей Бебенин, елка желаний, днр
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08.12.2022 54
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