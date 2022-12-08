Сериал «Папины дочки» вернется на СТС

Перезапуск популярного сериала спустя 10 лет выйдет в 2023 году.

Ситком «Папины дочки» снова покажут на СТС. Производством новых серий занимается студия START. Указывается, что съемки проекта начнутся в ближайшее время, а премьера на телеканале ожидается в следующем году.

Состав актеров сериала при этом не раскрывается. Известно лишь, что в проекте в некоторых эпизодах появятся Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Влад Лисовец, Татьяна Буланова, Тимати, группа «Корни» и другие.