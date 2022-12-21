Как украсить дом к Новому Году за 10 дней? — советы ivbg

Новогодние праздники – это время, когда можно целиком окунуться в атмосферу сказок и волшебства. Праздник близится. До него осталось всего 10 дней, и новый рубеж войдет в свои права. Оставшееся время по праву считается волнительным и творческим периодом, когда начинается основная подготовка жилища к встрече Нового Года. Рассказываем, на что обратить внимание в предпраздничные дни.

В превращении дома в праздничную сказку важна каждая мелочь в любом уголке пространства ваших владений. Стильное и нарядное оформления можно создать за счет любимых расцветок в новогоднем декоре. Элементами украшения станут: свечи и подсвечники, декоративные шары, новогодние ёлочные украшения, тематические статуэтки и фигурки, сервировочная посуда, скатерти, дорожки и салфетки на стол, настенные и напольные украшения, тематические шкатулки, вазы, подвески, флористические композиции, новогодняя полиграфия и другие приятные мелочи.

Многие решают начать новогодние приготовления с украшения новогодней елки. Так как именно лесная красавица ежегодно озаряет людей своей красотой и добавляет атмосферности. Вариантов украшения елки множество: от гирлянд, бус и мишуры до стеклянных, пластиковых, фетровых и съедобных игрушек. Согласно давним традициям на главный праздничный атрибут принято цеплять орешки, завернутые в фольгу, конфеты, леденцы и фигурные пряники, например, имбирные.

Для тех, кто любит и планирует сделать хорошие праздничные снимки, стоит задуматься о специальной фотозоне. Для этого необходимо предварительно задекорировать выбранное место: украсить мишурой или самодельными разноцветными снежинками, подвесить гирлянды, расставить свечи или разместить подарочные упаковки для антуража.

Создать новогоднюю атмосферу можно при оригинальном украшении окон. Некоторые вешают гирлянды, кто-то крепит снежинки, другие приклеивают готовые специальные наклейки на стекла.

Как безопасно украсить дом, если есть малыши или животные?

При проживании в доме детей до трех лет или животных, стоит отдать предпочтение искусственной елке. Живая представляет опасность тем, что осыпавшиеся иголки угрожают порезами или могут быть съедены. Пространство вокруг нее лучше оградить или саму новогодняя красавицу поместить в такое место, где любопытные домочадцы ее не достанут. В идеале дерево лучше дислоцировать в корзину с песком или камнями, так вероятность его падения сводится к минимуму. Для этого подойдет любая корзина. Если ее вид портит общую картину, то сей вспомогательный предмет всегда можно быстро отдекорировать. Например, гофрированной бумагой или пленкой для букетов.

Украшать елку следует безопасными игрушками — деревянными, войлочными или вязанными. Пластиковые смотрятся дешево, а стеклянные могут разбиться, если новогоднее дерево было плохо укреплено. Что касается сладких украшений, то они могут стать мотиватором свернуть горы, а в конкретном случае — елку. Если все-таки решитесь использовать конфеты или новогодние пряники, то вешайте их на самый верх. Подвешивать новогодние украшения следует на проволоку, так как нитку проще сорвать.

Мишура как на елке, так и в других доступных местах также вызовет интерес у малышей и домашних животных. Если ребенок в силу возраста не сможет ее достать, то не исключены истерики с желанием стать ближе к заинтересовавшему объекту. Приятного мало. А животные вполне смогут изощриться и добраться до мишуры. Тогда злополучный дождик будет сорван и пожеван. Хорошо, если успеете вовремя вытащить его из пасти, тогда ситуация не обострится.

Осторожнее следует быть и с гирляндами, так как провода — лакомая игрушка для некоторых детей и большинства животных. Если вы все же решились на гирлянду, то отдайте предпочтения той, которая на батарейках. Ее удобно крепить на елку и в свободном доступе не будет проводов.

Атмосферу праздника гармонизируют свечи. Привычные вам варианты также привлекательны для любопытных домочадцев, поэтому могут представлять опасность — от ожога до возгорания. Заменить восковые атрибуты можно LED-свечами, которые работают на батарейках.

Стоит отдать должное, что Новый Год, это семейный праздник, где самые счастливые взгляды — детские. Поэтому именно их стоит приобщить к праздничной подготовке. Детство проходит быстро, поэтому следует создать множество счастливых воспоминаний!