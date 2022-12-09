В Ленобласти более миллиона человек прошли вакцинацию от гриппа

Вакцинацию от гриппа прошли более 55% населения Ленинградской области — это более 1 млн 20 тыс. человек.

Как рассказал исполняющий обязанности главы комитета по здравоохранению региона Александр Жарков, в планах привить около 60% населения, это порядка 1 млн 140 тыс. При этом работники медицинских организаций, образовательной сферы, учреждений социальной защиты привиты почти на 100%. Охват вакцинацией детского населения превысил 62%.

На сегодняшний день в регионе работают 379 пунктов вакцинации и выездные бригады. Вакцинация проводится препаратами «Совигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Гриппол плюс».