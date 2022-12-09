Спасатели начали проводить рейды на водоемах Ленобласти в поисках бесстрашных рыбаков

Ледяной покров только начал формироваться на водоемах региона, однако рыбаки уже отправились на зимнюю рыбалку.
Как рассказали в «Поисково-спасательной службе ЛО», выход на лед в нынешний очень опасен. Ледостав только начался и выход на водоем может обернуться трагедией.
Фото: Поисково-спасательная служба ЛО
Сейчас на водоемах спасатели вместе с сотрудниками администраций и полиции проводят рейды. В ходе них специалисты уже нашли несколько бесстрашных любителей рыбной ловли.
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