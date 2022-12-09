Ленобласть повысит туристическую привлекательность маршрутов Серебряного ожерелья

Ленинградская область участвует в создании мастер-плана макрорегиона, объединяющего Москву с проектом «Серебряное ожерелье».

Проект обсудили на пленарном заседании петербургского форума TRAVEL HUB-2022.

«Северо-Западный регион отличает богатая история и культура. Здесь действует множество театров, музеев, уникальные природные достопримечательности, этническое и сельское разнообразие. Отлично развита транспортная инфраструктура. Идет серьезная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты «ласточек». Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья», ― отметила заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева.

Как отметил председатель комитета Ленобласти по сохранению культурного наследия Владимир Цой, благодаря «Серебряному ожерелью» появилась возможность перераспределять большие туристические потоки из крупных городов в соседние регионы.

Продвижению городов межрегионального проекта помогает и ежегодное обновление статуса столицы Серебряного ожерелья. Так, столицей Серебряного ожерелья-2023 станет Сольвычегодск Архангельской области.

Вам будет интересно Ленинградская область заняла второе место в туристическом рейтинге регионов за 2022 год По данным Росстата с января по сентябрь 2022 года Ленинградскую область посетили 13,6 млн туристов. По популярности и привлекательности для путешественников... 25.11.2022 535

С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти.

Отметим, что двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». А «Рыбный» фестиваль «взял» второе место в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма» по версии Russian Event Awards.

Кроме того, в регионе развит событийный туризм. Ежегодно в разных районах области проходит более 400 событийных мероприятий, подробнее — на сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти открылось множество туристических маршрутов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также в Ленобласти открылся новый туристский маршрут по рекам и озерам Карельского перешейка. По пути туристы могут не только посетить многочисленные достопримечательности Ленинградской области ─ Выборгский замок, крепость Корела, православные церкви, лютеранские кирхи, руины гидротехнических сооружений и старинных хуторов, но также отправиться за ягодами и грибами. Подробная карта маршрута размещена на сайте.