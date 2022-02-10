Туристический маршрут по Выборгу стал национальным

Автор: Сергей Агутин
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Двухдневный маршрут «Истории и тайны Средневекового Выборга» внесен в перечень национальных. Его создали в рамках проекта «Серебряное ожерелье России».  

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Фото: 47channel.ru

Маршрут знакомит с историей Выборгского замка, Круглой башни, бастиона Панцерлакс, Анненских укреплений, а также с парком «Монрепо» и многими другими аспектами, отражающими Выборг.

На момент подготовки публикации 10% от общего потока туристов в Выборге составляют поездки с ночевкой.

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