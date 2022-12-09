Стало известно, когда откроются магазины ZARA в России

Автор: Анастасия Щербакова
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Открытие бутиков запланировано на март 2023 года.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова в беседе с ТАСС заявила, что магазины ZARA вернутся в Россию.

Запуск магазинов модной одежды планируется весной 2023 года.

ZARA может открыться в марте. Название меняется, пока мы его не знаем. Первой, наверное, будет Москва, потом Питер, самые интересные миллионники и другие города. В период с марта по осень следующего года они должны будут запустить все, — рассказала Цветкова ТАСС.

Ранее стало известно, что одежду бренда Zara теперь можно купить на Ozon.

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