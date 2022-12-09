Спрос на поездки по маршрутам Серебряного ожерелья вырос на 10-15%

Спрос на путешествия по маршрутам Серебряного ожерелья в 2022 году вырос на 10-15%. Об этом на пленарном заседании на петербургском форуме TRAVEL HUB-2022 заявила заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева.

По ее словам, за последние годы в регионах Северо-Запада, появилось много новых точек притяжения туристов, много новых маршрутов и туристических объектов.

«Северо-Западный регион отличает богатая история и культура. Здесь действует множество театров, музеев, уникальные природные достопримечательности, этническое и сельское разнообразие. Отлично развита транспортная инфраструктура. Идет серьезная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты «ласточек». Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья», – отметила Любовь Совершаева.

Несмотря на трудности, с которыми в последние три года столкнулась туристическая отрасль, она не ослабла и ее развитие не остановилось. Внутренние туристы успешно заместили иностранный туризм, а многие деревни и села СЗФО за последние 10 лет стали по-настоящему знаменитыми. В качестве примера она привела Териберку в Мурманской области, которая обрела всероссийскую известность.

Как подчеркнула Любовь Совершаева, помимо внешних условий, мощным толчком развития туриндустрии в СЗФО стали меры федерального и регионального характера по развитию внутреннего туризма. Благодаря такой поддержке за 10 лет существования межрегионального проекта Серебряное ожерелье появились сотни новых маршрутов, включая национальные туристические маршруты – «Истории и тайны средневекового Выборга», «Государева дорога» и «Гран тур Карелия».

Продвижению городов межрегионального проекта помогает и ежегодное обновление статуса столицы Серебряного ожерелья. Так, столицей Серебряного ожерелья-2023 станет самый маленький город России – Сольвычегодск в Котласском районе Архангельской области.

Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО Любовь Совершаева отметила, что благодаря общей синергии всех участников проекта спрос на поездки по маршрутам Серебряного ожерелья в этом году, согласно данным продаж туроператоров, вырос на 10-15%.

Развитие межрегионального туристического проекта продолжается. Следующий шаг – это разработка мастер-плана макрорегиона, который затрагивает Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

«Межрегиональный проект Серебряное ожерелье» — хороший и яркий пример синергетического эффекта усилий федеральных и региональных властей, турбизнеса, местных администрации. Пришло время более профессионального подхода и продвижения этого проекта. Мы пришли к единому туристическому пространству и оказались правы. Развитие туризма создало необходимые реперные точки для развития бизнеса и этот тренд необходимо продолжать», – подчеркнула Любовь Совершаева.

Она добавила, что в рамках TRAVEL HUB-2022 состоялась форсайт-сессия по Серебряному ожерелью. По ее итогам рабочая группа сформирует и утвердит дорожную карту по развитию межрегионального проекта в перспективе пяти лет.