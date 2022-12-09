Сбер: искусственный интеллект помог выявить более 1400 случаев ухудшения состояния здоровья пациентов в Ленобласти

Сбер и Комитет по здравоохранению Ленинградской области рассказали об успехах в совместном проекте.

Проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов от СберЗдоровья и Комитета по здравоохранению Ленинградской области помог врачам региона своевременно зафиксировать более 1 400 случаев отклонений показателей от нормы, 140 из которых потребовали оперативной консультации с врачом и немедленного реагирования.

Проект стартовал 3 месяца назад и сейчас более 2 000 человек с хроническими неинфекционными заболеваниями в 22 медицинских организациях Ленинградской области находятся под постоянным наблюдением врачей. Сбор показателей пациентов осуществляется при помощи роботизированного обзвона. Робот регулярно звонит пациентам и собирает данные о давлении, сердечном ритме, уровне сахара в крови и других показателях в зависимости от диагноза пациента.

Александр Жарков, председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области:

«Поддержка и сохранение здоровья жителей Ленобласти – одна из ключевых задач Комитета. Мы стараемся тестировать и внедрять наиболее прогрессивные и эффективные программы и инструменты для решения этой задачи. Дистанционный мониторинг становится уже привычным способом быть на связи с врачом для многих жителей региона. И мы видим результат – это не только проверка состояния пациентов, но и чёткая система реагирования на изменения показаний, которая запускает процесс сохранения здоровья и жизни наших сограждан».

Дмитрий Домарев, директор по развитию медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье»: