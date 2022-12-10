В деревне Морозово открыли новый мост

Весенний ледоход больше не страшен местным жителям.

Жители деревни Морозово совместно с руководителем администрации Волховского района Алексеем Брицуном и главой района Александра Налетова приняли работы по построенному мосту.

Новый мост с железобетонными сваями выдержит не только весенний ледоход, но и автомобили экстренных служб.

Алексей Брицун вручил благодарность губернатора Ленобласти подрядчику Александру Куликову за добросовестный труд в сфере ЖКХ.