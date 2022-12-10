В деревне Морозово открыли новый мост

Автор: Александр Селиванов
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Весенний ледоход больше не страшен местным жителям.

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Источник: Telegram.org/Алексей Брицун

Жители деревни Морозово совместно с руководителем администрации Волховского района Алексеем Брицуном и главой района Александра Налетова приняли работы по построенному мосту.

Новый мост с железобетонными сваями выдержит не только весенний ледоход, но и автомобили экстренных служб.

Алексей Брицун вручил благодарность губернатора Ленобласти подрядчику Александру Куликову за добросовестный труд в сфере ЖКХ.

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07.12.2022 126
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