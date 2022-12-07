В Ленобласти отремонтировали мосты через реки Чёрная, Черенка и Гороховка

В эксплуатацию после ремонта, прошедшего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», ввели четыре моста

На всех мостовых переходах обновлены элементы пролётного строения, заменена гидроизоляция и уложен асфальт. Мост через Чёрную расположен на Ропшинском шоссе в Ломоносовском районе, через Черенку — на дороге Пикалево — Колбеки в Бокситогорском, через Гороховку — на дороге Советский — Верхне-Черкасово в Выборгском районе.

Также продолжаются ремонты ещё шести мостов, которые будут завершены уже в следующем году: через реки Систа, Орьевку, Лемовжу, Оредеж, Ушачку и Суйду.

Вам будет интересно В Ленобласти обновили почти 200 километров региональных дорог в рамках нацпроекта Половина ремонтного плана на 2023 год в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнена досрочно. В числе самых протяжённых — ремонт... 06.12.2022 90

Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков: обновлены сразу шесть дорог в Тосненском районе, приведена в порядок трасса Анташи — Красное Село (от Ропши до деревни Сокули). В Тихвинском районе обновлен участок дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.