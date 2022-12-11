В Эрмитаже проходит выставка «Русский авангард. Искусство для нового мира»

Автор: Анастасия Щербакова
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Вниманию петербуржцев представлены работы Малевича, Кандинского и «белого золота царей».

В Манеже Малого Эрмитажа появилась новая экспозиция. Об этом сообщает редакция Мойки78.

Петербуржцы и гости города смогут увидеть полотна Малевича, Кандинского, Альтмана и других художников-авангардистов.

Помимо всего прочего на выставке представлены печатные издания и даже реконструкции костюмов, воспроизведенных по проектам выдающихся деятелей русского авангарда.

В рамках мероприятия отдельное место занимает фарфор «белое золото царей». Всего в экспозиции выставки принимают участие порядка 500 произведений.

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