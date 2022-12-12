Утром Ленобласти похолодает местами до -18 градусов

На дорогах региона сложная обстановка, гололедица.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС», утром, 12 декабря, на территории Ленобласти ожидается облачная погода, местами сильный снегопад с морозами.

Температура наружного воздуха составит от 6 до 11 ниже нуля, местами до 15-18 градусов мороза. Ветер северо-восточный, восточный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 м/с.

Водителей и пешеходов призывают быть предельно осторожными из-за голольда и снежных наносов.