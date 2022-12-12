Минздрав утвердил список недопустимых слов для врачей при записи пациентов на прием

Минздрав составил методические материалы для врачей и персонала больниц по корректному общению с пациентами во время дистанционных консультаций.

По данным «Коммерсанта», Министерство здравоохранения России посоветовало медперсоналу воздержаться от фраз и интонаций, демонстрирующих безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений, оценочных суждений, а также высказываний, которые не несут конкретного смысла.

Также врачам рекомендовали не говорить некоторые слова, к примеру, обращения с отсылкой к полу или возрасту человека. Такие слова Минздрав посоветовал заменить на нейтральное «вы».

Под запретом окажутся уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем», отмечает газета. Кроме того, в ведомстве предложили избегать фраз-обвинений. В пример там привели, «Что вас еще не устраивает?». Вместо такого вопроса следует спросить пациента, чем еще ему можно помочь.

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Инициативу министерства поддержал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, установка правил диалога станет шагом в сторону осуществления современного подхода, ориентированного на больного. Идею ведомства одобрила и директор службы психологической помощи онкологическим пациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман. При этом, она уточнила, что нужно уделить внимание обращению с пациентами в тяжелом психологическом состоянии.