Минздрав утвердил список недопустимых слов для врачей при записи пациентов на прием

Минздрав составил методические материалы для врачей и персонала больниц по корректному общению с пациентами во время дистанционных консультаций.
По данным «Коммерсанта», Министерство здравоохранения России посоветовало медперсоналу воздержаться от фраз и интонаций, демонстрирующих безразличие к пациенту, прямых или завуалированных оскорблений, оценочных суждений, а также высказываний, которые не несут конкретного смысла.
Также врачам рекомендовали не говорить некоторые слова, к примеру, обращения с отсылкой к полу или возрасту человека. Такие слова Минздрав посоветовал заменить на нейтральное «вы».
Под запретом окажутся уменьшительно-ласкательные слова и выражения «не могу» или «не можем», отмечает газета. Кроме того, в ведомстве предложили избегать фраз-обвинений. В пример там привели, «Что вас еще не устраивает?». Вместо такого вопроса следует спросить пациента, чем еще ему можно помочь.
Инициативу министерства поддержал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев. По его словам, установка правил диалога станет шагом в сторону осуществления современного подхода, ориентированного на больного. Идею ведомства одобрила и директор службы психологической помощи онкологическим пациентам «Ясное утро» Ольга Гольдман. При этом, она уточнила, что нужно уделить внимание обращению с пациентами в тяжелом психологическом состоянии.