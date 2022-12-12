Петербургский суд оштрафовал Oxxxymiron* на 45 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Музыкант получил штраф за дискредитацию ВС РФ.

По информации Mash на Мойке, суд Петербурга постановил оштрафовать иноагента Oxxxymiron* на 45 тысяч рублей за дискредитацию армии России. Поводом к назначению штрафа стало видео музыканта еще от 24 февраля. Сейчас этот ролик уже удален.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

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