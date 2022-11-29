Звезда «Аншлага» Елена Воробей эмигрировала в Израиль

Заслуженная артистка РФ призналась, что в Москве находилась в постоянном стрессе.

Актриса Елена Воробей, известная по участию в юмористических шоу, уехала из России. Причиной отъезда стал стресс и нынешняя геополитическая ситуация.

В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Скучала по Израилю, и вот теперь я здесь. Нервы не железные, конечно, но важно самосохраниться. Главное, чтобы Бузова сюда не приехала, — призналась Воробей.