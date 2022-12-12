Вход в Ботанический сад будет бесплатным до 18 декабря

Жители и гости Петербурга смогут до 18 декабря посетить Ботанический сад совершенно бесплатно. Решение было принято в связи с проведением Рождественской ярмарки.

«До 18 декабря вход в парк и на Рождественскую ярмарку свободный. И в Магазин излишков растений 10 декабря можно попасть, не покупая никаких билетов», – сообщили в пресс-службе сада.

Посетителей приглашают провести прогулки по парку, посмотреть работы художников и принять участие в мастер-классах.