Вход в Ботанический сад будет бесплатным до 18 декабря

Жители и гости Петербурга смогут до 18 декабря посетить Ботанический сад совершенно бесплатно. Решение было принято в связи с проведением Рождественской ярмарки.
«До 18 декабря вход в парк и на Рождественскую ярмарку свободный. И в Магазин излишков растений 10 декабря можно попасть, не покупая никаких билетов», – сообщили в пресс-службе сада.
Посетителей приглашают провести прогулки по парку, посмотреть работы художников и принять участие в мастер-классах.
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09.12.2022 131