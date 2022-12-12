Молодым гражданам положен новогодний подарок. Для этого нужно оформить Пушкинскую карту.

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут получить пять тысяч рублей на походы в музеи, театры, выставки и на показы российского кино. Для этого необходимо оформить Пушкинскую карту в ближайшее время.

Как пишет «Объясняем.рф», потратить деньги нужно до конца года. При этом можно купить билеты на мероприятия, которые пройдут только в следующем году.

Согласно программе, 1 января 2023 года на карте снова появятся 5 тысяч рублей для покупки билетов в 2023 году, но неиспользованный остаток сгорит.