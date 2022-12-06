Стало известно решение правительства о назначении 13-й пенсии россиянам в декабре

Ранее с инициативой выступили в Госдуме.
Как сообщает РИА Новости, правительство не поддержало идею выплачивать российским пенсионерам дополнительную денежную поддержку. Сейчас это невозможно.
Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, по которому предлагается ввести с декабря нынешнего года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.
Вам будет интересно
Госуслуги рассказали, как оформить выходное пособие и получать его 3 месяца после потери работы. Претендовать на выплату россияне могут при сокращении...
06.12.2022 31