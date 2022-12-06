Стало известно решение правительства о назначении 13-й пенсии россиянам в декабре

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее с инициативой выступили в Госдуме.

Как сообщает РИА Новости, правительство не поддержало идею выплачивать российским пенсионерам дополнительную денежную поддержку. Сейчас это невозможно.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, по которому предлагается ввести с декабря нынешнего года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.

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06.12.2022 31
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