Стало известно решение правительства о назначении 13-й пенсии россиянам в декабре

Ранее с инициативой выступили в Госдуме.

Как сообщает РИА Новости, правительство не поддержало идею выплачивать российским пенсионерам дополнительную денежную поддержку. Сейчас это невозможно.

Напомним, депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, по которому предлагается ввести с декабря нынешнего года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.