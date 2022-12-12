В денежный оборот России могут вернуть пяти и десятирублевые банкноты

Это может произойти уже в следующем году.

Как заявил в беседе с «Известиями» гендиректор “Гознака” Аркадий Трачук, банкноты номиналом в 5 и 10 рублей могут ввести в 2023 году. Сейчас контракт на выпуск купюр обсуждают с Центробанком.

Я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объёме. Но в зависимости от региона ситуация может быть разная. Если где-то, скажем, будет недостаточно десятирублёвых монет в обращении и возникнет потребность в банкнотах, то Банк России будет выпускать их в обращение именно в этом регион, — поделился Трачук